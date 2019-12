Florida | Sparatoria in una base della marina | 3 vittime

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sarebbero tre le persone rimaste uccise in unaavvenuta un’ora fa in unadegli Stati Uniti, in. Tra loro anche l’assalitore, ucciso dopo essere entrato armato alla Naval Air Station di Pensacola. *UPDATE* #BREAKING: Three people are dead including the suspect after an active shooting incident at a navalin Pensacola,. Learn more on https://t.co/FUVfm8vMub or on our mobile app. (Photo: @JennifermunozTV) pic.twitter.com/za4vvn3HJc— ABC Columbia (@abc columbia) December 6, 2019 Lasi trova ancora in lockdown. Il bilancio dei feriti è per ora di 11 persone. Cinque di loro sono stati ricoverate al Baptist Health Care, sei all’Ascension Sacred Heart. Lo riferiscono le autorità. L'articoloin una: 3proviene da Open.

