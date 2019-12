Bambino muore tra le fiamme per salvare il suo cagnolino

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Undi 2 anni è morto nell’incendio della propria abitazione, mentre tentava diil suodalle. È successo in una cittadina dell’Arkansas, dove i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente senza però riuscire ad evitare la tragedia. Secondo quanto riporta la rivista People, i genitori non si erano accorti che il piccolo Loki era ritornato all’interno dell’abitazione, anche a causa della concitazione di quei momenti. Amici e conoscenti si sono attivati per aiutare la coppia, che ha perso tutto nell’incendio, partecipando ad una raccolta fondi sul web. Un possibile guasto elettrico “Voglio solo fermarmi qui per dirvi di non dare mai per scontati i vostri figli. Godetevi ogni risveglio insieme a loro”, ha scritto su Facebook il padre, Kurtis Sharp, accanto alla foto di Loki. Il capo dei vigili del fuoco ha raccontato alla Northwest Arkansas ...

