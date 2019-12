Xbox Scarlett sta arrivando e Phil Spencer è in possesso della sua console

eurogamer

(Di giovedì 5 dicembre 2019)arriverà nel corso delle vacanze natalizie del 2020 ma, come ci si potrebbe aspettare, il boss diha già la suaa casa.ha affermato attraverso Twitter di essersi portato a casa la suae, anche se non vengono diffuse informazioni più dettagliate sulla macchina, l'aneddoto risulta lo stesso interessante.Seè insua macchina, allorapotrebbe avere una forma definitiva e le specifiche finali sarebbero state già decise. Tuttavia, è possibile che il boss diabbia in realtà un modello prototipo.Leggi altro...

