Quando Bossi diede del “terrone” a Napolitano | “Nomen omen | non sapevo fosse terùn”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Era il 2011l’allora segretario della Lega Nord, Umbertodel “terrone” al capo dello Stato, Giorgio, in un comizio ad Albino, in provincia di Bergamo. “Mandiamo un saluto al presidente della Repubblica” disse, seguito dalle urla dei sostenitori che chiedevano le dimissioni di. “D’altra parte, n… ah, non‘terùn'”. Oggi il successore al Quirinale, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia aper la condanna di vilipendio. L'articolodel “terrone” a: “N, nonterùn”. Mattarella gli concede la grazia proviene da Il Fatto Quotidiano.

