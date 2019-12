Le parole di Alessia Logli | figlia di Roberta Ragusa

bigodino

(Di giovedì 5 dicembre 2019)è la donna che scomparsa lo scorso 23 gennaio 2012 e che non è più stata ritrovata. L’intera colpa dell’omicidio è ricaduta su suo marito, Antonio, condannato a 20 anni di reclusione. La coppia ha due figlie Daniele, che si sono ritrovati senza avere ne una madre ne un padre.oggi ha 19 anni e leche ha scritto ultimamente sua madre, hanno commosso l’intero paese. “Una madre ti insegna a vivere, rialzarti quando cadi, lottare con tutte le forze per quello che credi. Una mamma ti ama in modo incondizionato, è un amore che dura per sempre, un po’ come l’inchiostro di un tatuaggio impresso sulla pelle. Mamma eri, sei e sarai sempre parte di me”. Quando sua madre è scomparsa,aveva soltanto 11 anni ...

Fiordal08016540 : RT @alycecappellaio: Sono un tipo che si innamora delle parole e, in particolare,di quelle parole speciali che ti vengono dette quando meno… - alycecappellaio : RT @alycecappellaio: Sono un tipo che si innamora delle parole e, in particolare,di quelle parole speciali che ti vengono dette quando meno… - tz523 : RT @senzafretta1: @AlessiaMorani @FioreFerdi1 Ecco cara Alessia, invece di essere senza parole dovreste TUTTI nel PD alzare il popo’ dalla… -