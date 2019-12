L’attore turco Can Yaman potrebbe partecipare a ‘Ballando con le Stelle’

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Manca ancora qualche mese per il debutto della quindicesima edizione del seguitissimo talent show 'Ballando con le Stelle', e già i fans sono curiosi di sapere chi scenderà in pista. Nelle ultime ore sulle pagine di un noto periodico è stata diffusa una notizia entusiasmante, che sicuramente renderà felici tutte le seguaci di un attoreamatissimo. Si tratta di Can, colui che ha rivestito il ruolo di Ferit Aslan nella soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha fatto sognare i telespettatori di Canale 5 la scorsa estate. Il 30enne diventato un vero e proprio idolo, a quanto pareessere uno dei possibili concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci. Canfar parte del cast della nuova edizione dicon leContinuano ad andare avanti i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai Uno il ...

RinaAngius2 : @FARKTRGT Non puoi mandare in esilio #Can Yaman l’unico attore Turco che brilla in tutto il mondo .!!Non chiudere g… - Bulbul_G : RT @canyamanitalian: 10 meravigliosi scatti di Can sulla rivista spagnola @cuore ????????? Traduzione: 'CAN YAMAN È PASSATO IN TUTTA MADRID.… - loveturkyseries : RT @canyamanitalian: 10 meravigliosi scatti di Can sulla rivista spagnola @cuore ????????? Traduzione: 'CAN YAMAN È PASSATO IN TUTTA MADRID.… -