Grezzana | cani murati vivi in un casolare

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un racconto degno da un film horror ci arriva da, in provincia di Verona dove una coppia dicon i loro 3 cuccioli sono statiin un vecchiodiroccato. Chi ha fatto questo terribile gesto ha voluto farli perire lentamente di stenti. Sarebbero sicuramente morte senza acqua e senza cibo queste povere anime innocenti. Fortunatamente, un pecoraio, passando nelle vicinanze delabbandonato, ha sentito il loro pianto disperato e ha avvertito un’amica che, a suo turno, ha chiamato i soccorsi. Foto di repertorio Ilsi trovava in località Cason, a. L’uomo che li ha sentiti stava camminando con le sue pecore per farle pascolare sulle colline della Valpantena e ha sentito i rumori ma non è riuscito a ...

