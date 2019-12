Grave incidente stradale a Pompei | 24enne muore sul colpo

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tragica serata quella del 4 dicembre per una famiglia di Boscoreale. Un giovane di 24 anni ha perso la vita a causa di unvicino a, nella zona Vesuviana in località Tre Ponti. Il violento scontro è avvenuto all’incrocio tra via Arpaia e via Tre ponti. Il sinistro ha coinvolto una moto, con a bordo ile un altro ragazzo, e un’automobile.tra moto e auto L’sarebbe avvenuto proprio in prossimità di una curva considerata particolarmente pericolosa da residenti e automobilisti, ma le esatte dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Il giovane, che lascia una moglie e due figlio piccoli, è morto praticamente sulin seguito al fortissimo impatto. Anche l’altra persona che viaggiava sul motorino insieme a lui è stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Castellammare di Stabia. Sembra ...

TeresaBellanova : Tre operai sono morti questa mattina vicino #Lecce, insieme all'autista del mezzo che li ha travolti. Un quarto ope… - pillamaro : (Incidente stradale sulla SS106, 7 feriti, uno grave) è stato pubblicato su - SatiricoPandem1 : @molumbe Ma questo @MassimGiannini è così coglione ed ignorante di suo o è accaduto un grave incidente che ha intaccato il cervello? -