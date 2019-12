Fedez choc rischio la sclerosi multipla

people24.myblog

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il rapperè stato ospite della prima puntata del programma di Peter Gomez, “La Confessione”: «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando hai la».continua commosso: «Ti trovano questa cosa e ti dicono ‘Guarda, devi stare sotto controllo perché può essere, come no, che si tramuti in. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie». Nelle stories di Instagram,ha comunque rassicurato tutti dicendo che sta bene.

