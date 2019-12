Demi Moore | la figlia Tallulah 25 anni sciocca tutti | uguale a lei in ‘Ghost’

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Quando si dice tale madre, taleWillis, lapiù piccola die Bruce Willis e oggi 25enne, ha deciso che voleva somigliare il più possibile a sua madre da giovane e così, come poi mostrato su Instagram, ha detto addio al caschetto che portava prima e si è fatta fare un taglio piuttosto corto ispirato a quello che la sua celebre mamma sfoggiava in. Uscito nel 1990, è stato proprio il film che ha trasformatoin una star di Hollywood. L’attrice recitava accanto al compianto Patrick Swayze e la pellicola, costata 20 milioni di dollari, è stato uno straordinario successo commerciale, guadagnando al box-office oltre 500 milioni di dollari. Ma è passato alla storia anche l’iconico taglio di capelli portato da, quello che oggi laha deciso di imitare. E beh, la somiglianza madreadesso è davvero impressionante. ...

