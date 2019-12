“Barbara D’Urso single? Non è vero” | spifferata colossale E arriva da Alfonso Signorini

caffeinamagazine

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Barbara, il gossip sulla sua vita sentimentalein modo inaspettato. E da una persona di cronaca rosa se ne intende eccome. Stiamo parlando di, il giornalista e direttore del settimanale Chi che è stato ospite di Piero Chiambretti nell’ultima puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle donne’. Trae lac’è stato un lungo momento di gelo, poi, poche settimane fa, i due hanno fatto pace. “A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana – scriveva il giornalista sulla rivista Chi E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara”. “La porta si è chiusa e nessuno dei due si ricorda il motivo”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto) Tra Barbaraè ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - mante : Un paese trasformato in barbara d’urso - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… -