(Di giovedì 5 dicembre 2019)disugli espianti? Alla domanda ha cercato di rispondere un ricercatoreCornell University il quale ha creato una guida spettrale di campo. Zifan Lin ha infatti sviluppato modelli e scenari spettrali ad alta risoluzione per due esoin grado di ospitare la: Proxima b, nella zona abitabile del nostro vicino Proxima Centauri; e Trappist-1e, uno dei tre possibili candidati esosimili alla Terra nel sistema Trappist-1. L’articolo è stato pubblicato su Monthly Monthly of the Royal Astronomical Society in collaborazione con Lisa Kaltenegger, professore associato die direttore del Carl Sagan Institute di Cornell. “Per indagare se ci sono segni disu altri mondi, è molto importante capire i segni diche si manifestano nella leggera impronta digitale di un pianeta”, ha detto Lin. “Lasugli ...

