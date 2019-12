Un bambino su 4 nel mondo vive in Paesi in guerra o colpiti da disastri naturali

bambino di sei anni ogni mattina si sveglia molto presto - si alza e va sempre nello stesso posto : Una storia difficile e, per alcuni versi, anche un po’ discutibile quella di un papà di 36 anni e del suo figlioletto di sei che ogni mattina si alzano molto presto e portano caffè caldo ai senza tetto. Questa vicenda si svolge ogni mattina a Edimburgo, in Scozia e i protagonisti sono Alfie Roncero che di anni ne ha 6 anni e il papà Richard che di anni ne ha 36 anni- Questa storia è stata anche riportata dal quotidiano The Scotsman, che ...

Una mamma va al supermercato con il suo bambino down e la cassiera fa un commento cattivo - la mamma reagisce nel modo più giusto : Una mamma, Sherry Clair è andata a fare la spesa al supermercato insieme al suo bambino down, Gabe. Il bambino, normalmente tranquillo, quel giorno faceva tanti capricci, come capita a tutti i bambini e la mamma , con tanta pazienza, cercava di tenerlo calmo. Quando i due sono arrivati alla cassa, la cassiera rivolgendosi alla mamma ha detto così: “scommetto che avrebbe voluto saperlo prima della nascita. Se l’avesse saputo…”. La mamma, ...

Infanzia negata : un bambino su tre nel mondo privato della possibilità di costruirsi un futuro : L'allarme di Save the Children a 30 anni dalla nascita della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza...

Infanzia - Save the Children : nel mondo un bambino su 3 privato del proprio futuro : A 30 anni dalla nascita della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il mondo ha compiuto enormi passi in avanti per proteggere i bambini, tuttavia ancora 1 minore su 3 al mondo si vede negata la propria Infanzia a causa di conflitti, violenze, povertà, discriminazioni e degli effetti dei cambiamenti climatici. Bambine e bambini che si vedono strappata di mano, spesso irrimediabilmente, la possibilità di costruirsi il futuro ...

Controllano dal baby monitor il loro bambino e vedono nella culla un altro neonato che a luci accese non si vede : Una coppia di neo genitori, Laura Haigh e Dean Evans avevano un bambino di 18 mesi e, per controllarlo in ogni momento, avevano installato nel lettino un baby monitor. I genitori, dunque, anche dall’altra stanza potevano controllare il loro bambino ed erano più tranquilli. Una sera, mentre erano a letto e stavano controllando il bambino, hanno visto che a terra vicino i giochi c’era un altro bambino molto piccolo che stava giocando e che poi ...

Napoli : pericoloso detenuto fa visita ai parenti nel campo rom di Secondigliano - bambino finge un malore e lui evade : Nella tarda mattinata di oggi un pericoloso detenuto di etnia rom è evaso durante la visita ad un familiare al campo rom di Secondigliano. A comunicarlo è il segretario generale...

19enne mamma partorisce in discoteca/ Il bambino entrerà a vita gratis nel locale : 19enne neo mamma ha partorito il proprio figlio in una discoteca di Tolosa in Francia: il piccolo entrerà a vita gratis nello stesso locale

Ha vissuto per 20 anni con un dente nel naso : lo aveva perso in un incidente da bambino : Zhang Binsheng, 30enne della città di Harbin, in Cina, era andato in ospedale dopo aver lamentato gravi problemi respiratori e un "odore di decomposizione" provenire dal suo naso. I medici hanno scoperto che nella cavità nasale si nascondeva un dente, che il ragazzo aveva perso in un incidente quando aveva 10 anni.Continua a leggere

Angelo Iannelli parla del suo brano : 'Il bambino di Aleppo non è buonista - ma cattivista' : Angelo Iannelli è un professore di Lettere, cantautore, scrittore e attore e ha lavorato, tra gli altri, con Corinne Cléry, Michele Placido e Alessandro Haber. Lo abbiamo incontrato in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo "Il bambino di Aleppo", brano già recensito e piuttosto discusso sul web. L'intervista ad Angelo Iannelli Angelo, il tuo CV è ricchissimo, hai fatto davvero di tutto e spaziato dal teatro alla Tv, alla letteratura ed ...

Siria - ritrovato in un campo profughi il piccolo Alvin : il bambino di 11 anni era stato portato via dall’Italia dalla madre arruolata nell’Isis : Sta tornando in Italia Alvin, il bambino di 11 anni portato in Siria dalla madre, Valbona Berisha, che lasciò il marito e padre del bimbo a Barzago (Lecco) per arruolarsi nell’Isis, il 17 dicembre 2014. Il ragazzino, la cui madre è morta in un’esplosione, si trovava nel campo profughi di Al Hol, in Siria, e sarebbe ferito a una gamba: a ritrovarlo sono stati gli uomini dello Scip della polizia e del Ros dei carabinieri, dopo la denuncia del ...

Naked Among Wolves Il bambino nella valigia film stasera in tv 5 novembre : cast - trama - streaming : Naked Among Wolves Il bambino nella valigia è il film stasera in tv martedì 5 novembre 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Naked Among Wolves Il bambino nella valigia film stasera in tv: cast La regia è di Philipp Kadelbach. Il cast è composto da Sylvester Groth, Florian Stetter, Peter Schneider, ...

La mamma controlla dal baby monitor il suo bambino e rimane inorridita - cosa c‘è nella culla : Una mamma stava controllando il suo bambino che dormiva nella culla attraverso il babymnitor. La donna, Maritza Cibuls ad un certo punto si è accorta che nella culla,accanto al suo bambino c’era una strana presenza e racconta così:”Ho fissato il monitor , In un primo momento ho pensato che i miei occhi stavano giocando brutti scherzi … Ho cercato di ignorarlo, ma stava davvero iniziando a spaventarmi.” A quel punto ...

Vaticano indaga su ospedale bambino Gesù?/ "Nel mirino gestione di Ruggero Parrotto" : Vaticano, inchiesta su ospedale Bambino Gesù? "Nel mirino gestione del direttore generale Ruggero Parrotto", rivela La Verità che riporta l'indiscrezione.

Milano - il bambino precipitato nella tromba delle scale di scuola è deceduto : È morto il bambino di sei anni che venerdì 18 ottobre era precipitato cadendo dal secondo piano della sua scuola, un volo di circa 10 metri. L'incidente è avvenuto nella scuola primaria 'Pirelli' di via Goffredo a Milano. Milano, il bambino era apparso in condizioni gravissime sin da subito Che le condizioni fossero gravissime era chiaro sin da subito. Dopo l'incidente, infatti, il bambino di sei anni era stato trasportato subito in ospedale in ...