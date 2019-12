Ue: Caso Caruana crea problema a Europa

"IlGalizia apre uncon l'". Per questo Sophie In't Veld - capo delegazione Ue in missione urgente a Malta - dopo l'incontro con il premier Muscat a La Valletta, ha espresso preoccupazione per l'attuale stato della leadership del Paese. "Penso che chiunque, compreso il primo ministro, riconosca che ha fatto gravi errori di valutazione e restare più a lungo del necessario è un altro errore" "C'e' undi fiducia, che è la base del rapporto tra i Paesi dell'Unione europea".(Di mercoledì 4 dicembre 2019)