Uccide una coppia e il figlio di 3 mesi, poi fa sesso col cadavere della donna e stupra la figlia

Spara e Uccide il figlio di nove anni durante una battuta di caccia alla lepre : Colton Williams, un bambino di appena nove anni, è morto a causa delle gravissime ferite riportate durante una battuta di caccia alla lepre a cui ha partecipato insieme a suo padre nel Giorno del Ringraziamento. L'uomo ha Sparato senza prima accertarsi di prendere bene la mira.

Uccide tre persone - si accoppia con un cadavere e violenta una bimba : arrestato mostro di 38 anni : Un uomo colpevole di triplice omicidio, necrofilia e violenza sessuale ai danni di una bambina di appena 10 anni è stato arrestato nell’Uttar Pradesh. Una violenza disumana, accoppiata alla totale assenza di empatia e ad una componente di macabra perversione connotano i crimini che un 38enne indiano ha compiuto ai danni di una famiglia. L’uomo […] L'articolo Uccide tre persone, si accoppia con un cadavere e violenta una bimba: ...

Uccide una coppia e il loro neonato - poi per 3 ore fa sesso col cadavere della donna : Un uomo identificato come Nasiruddin è stato arrestato dalla polizia in India. Avrebbe ammesso di aver ucciso tre persone, una coppia di genitori e il figlio di quattro mesi, di aver fatto sesso col cadavere della donna e di aver anche stuprato la figlia di dieci anni: “Aveva già commesso crimini simili”.Continua a leggere

Padre Uccide figlio | lo scambia per una preda durante la caccia | FOTO : Padre uccide figlio, il tragico episodio avviene in occasione di una uscita a caccia. Il piccolo è stato probabilmente scambiato per una preda. Padre uccide figlio in maniera sfortunata durante una battuta di caccia. La tragedia si è consumata nello stato americano della Carolina del Sud. Si tratta di uno dei posti dove è più […] L'articolo Padre uccide figlio | lo scambia per una preda durante la caccia | FOTO è apparso prima sul sito ...

Studente Uccide professore | prima una aggressione poi la morte : Studente uccide professore, la polizia non esclude questa ipotesi dopo il ritrovamento del corpo di un giovane insegnante a seguito di un controverso episodio. Probabile caso Studente uccide professore, dopo che il giovane aveva aggredito in classe il proprio docente davanti a tutti. L’uomo era stato raggiunto da un colpo di sedia durante il consueto orario […] L'articolo Studente uccide professore | prima una aggressione poi la ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Ursula disposta ad Uccidere Felipe per distruggere Genoveva : Ennesimo colpo di scena in arrivo nei nuovi episodi di Una Vita in onda in questo periodo in Spagna. Durante la puntata che verrà trasmessa alla televisione iberica oggi, 2 dicembre, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) continuerà a portare avanti la sua spietata vendetta contro Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L'ex governante, decisa a farla pagare una volta per tutte alla rivale di Marcia, farà visita in prigione a Cesar Andrade, dicendosi ...

Chieti - Uccide la moglie 65enne a colpi di pietra durante una passeggiata in campagna : Femminicidio a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. Una donna di 65 anni è stata uccisa dal marito a botte e, forse, a colpi di pietra nel corso di una lite. L'uomo, Domenico...

Uccide l’amante incinta - la moglie : «Una giornata di follia - chiedo scusa ma non lo abbandono» : «Un mostro, un orco, come lo hanno definito in tutte le maniere possibili immaginabili, in perché quella giornata lo è stato, non lo nego, è stato tutto questo. Però nella sua passata vita, nei suoi diciotto anni con me non lo era». Sono le parole rilasciate a News Mediaset di Maria Cagnina, la moglie di Antonino Borgia, l’uomo che ha ucciso a coltellate e bastonate l’amante Ana Maria Lacramioara Di Piazza a Partinico, in provincia ...

Ilva : il disegno di una bambina chiede la chiusura della fabbrica che Uccide : Racconta la mamma di una bimba di Taranto che la piccola, da grande, vuole fare la pediatra per aiutare i bambini malati. È la bimba il cui disegno è diventato virale. Un disegno che mostra le ciminiere scure dell’ex Ilva e che vorrebbe vederle scomparire: «Vogliamo che chiude l’Ilva». La Gazzetta del Mezzogiorno è andata a incontrare questa bambina nella sua casa che si trova nel rione Tamburi, uno dei più vicini alle ciminiere che disegna e ...

Mamma Uccide i suoi gemelli facendoli annegare e manda una lettera al marito : “È colpa tua” : Samantha Ford, 38 anni, ha ucciso i suoi gemelli di 23 mesi Jake e Chloe, annegandoli in una vasca da bagno. Arrestata, ha inviato al marito una lettere dall'unità di salute mentale in cui è reclusa, in attesa del trasferimento in carcere, incolpandolo della morte dei figli: "Mi ha anche minacciato di rendermi difficile il divorzio. Non si è mai scusata per quello che ha fatto".Continua a leggere