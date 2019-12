TikTok | 10 modi per guadagnare più follower

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), 10perpiùPubblicare ogni giornoGadget utiliPartecipare alle challengeFare i duettiImparare dai più braviOcchio ad hashtag e tendenzeUsare attentamente la musicaGenuinità e semplicitàCondividere sugli altri socialOltre un miliardo di utenti, concentrati, almeno per il momento, in una fascia d’età piuttosto bassa. Che, tuttavia, sta crescendo rapidamente. Un po’ perché succede sempre, visto che i giovanissimi sono l’avanguardia delle piattaforme sociali seguiti dopo un po’ dagli adulti per curiosità o emulazione, un po’ perché la strategia del gruppo cinese che sta alle spalle sta alzando il tiro, convogliando sulla piattaforma celebrità, vip, attori che ne stanno ovviamente variando e arricchendo l’esperienza d’uso. Alzando in parte l’età media.non è più da un bel po’ di mesi un social per il «karaoke muto», com’era la piattaforma ...

FeriandBC : @disinformatico ci ricorda come gli esseri umani siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per fare le stesse cose. E… -