Sorpreso a cedere hashish | fermato 42enne di origini straniere

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – A San Nicola La Strada, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, appositamente predisposto nell’emiciclo della villa comunale, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente, Y.T., classe ’77, israeliano. I militari dell’Arma a conclusione di un servizio di osservazione, hanno bloccato ilmentre cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo “” del peso complessivo di 2,10 grammi ad un occasionale acquirente. Sottoposto a perquisizione personale, è stato poi trovato in possesso della somma contante di € 45,00, ritenuta provento dell’attività illecita, nonché di ulteriori 0,40 grammi della medesima sostanza stupefacente. L’arrestato, è stato tradotto presso la ...

