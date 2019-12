Prescrizione | Di Maio a La7 | “Se il Pd vota riforma della giustizia con Salvini e

Prescrizione - Di Maio : “Non si discute - dal primo gennaio la riforma è legge. Non credo Pd voterà con Fi e Lega” : “La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la Prescrizione com’era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà”, ha dichiarato Luigi Di Maio in un’intervista a Gr1 su Radio1 Rai. L'articolo Prescrizione, Di Maio: “Non si discute, dal primo gennaio la riforma è legge. Non credo Pd voterà con Fi ...

Martina Rossi - dalla morte a Maiorca alla Prescrizione di uno dei reati. “Scappava per non essere violentata” – LA CRONOLOGIA : Martina Rossi, 20 anni, genovese, nell’agosto del 2011 è in vacanza con le amiche a Palma di Maiorca (Spagna). La sera del 3 le compagne di viaggio si chiudono in stana con due ragazzi. Lei sale in stanza con due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, ma dopo venti minuti si sente un urlo straziante – come raccontato da due cittadini danesi che sono nella camera accanto – e i passi precipitosi di qualcuno per le ...

Giustizia - i dubbi di Di Maio su Prescrizione : “Se Pd vota con Salvini e Berlusconi è Nazareno 2.0” : La riforma della Giustizia e il tema della prescrizione continuano a dividere la maggioranza, come confermano anche le parole del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Se il Pd vota insieme a Salvini e Berlusconi una riforma della Giustizia, è il Nazareno 2.0. Non credo sia possibile”.Continua a leggere

Di Maio nega conflitti con Conte : "Piena sintonia su Mes e Prescrizione" : "Con il presidente Conte mi sono sentito circa due ore fa. Siamo in piena sintonia sul Mes e sul tema della prescrizione. Dal primo gennaio mettiamo mano a un tema, che sarà legge, che eviterà ai furbi di perdere tempo nei processi e saltare la sentenza". A DiMartedì il ministro degli Esteri, e capo politico M5s, Luigi Di Maio, cerca di rintuzzare l'immagine di un rapporto sempre più logorato con il presidente del Consiglio. Di Maio ...

Giustizia : Orlando a Di Maio - ‘no passi indietro su Prescrizione ma avanti su processo’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Noi non vogliamo ‘passi indietro’ sulla prescrizione ma passi avanti sul processo penale. Multe e minacce di disciplinare non funzionano. Al ministro continuiamo a chiedere soluzioni concrete”. Andrea Orlando risponde così via twitter a Luigi Di Maio che chiede non ci siano passi indietro su prescrizione. L'articolo Giustizia: Orlando a Di Maio, ‘no passi indietro su ...

Prescrizione - Conte si “schiera” con Di Maio. Tensioni M5s-Pd : Il nodo Prescrizione continua a dividere la maggioranza. M5S e Pd restano, al momento, su posizioni distinte e distanti. E oggi anche il premier Giuseppe Conte è tornato sulla vicenda. Dando sponda, almeno sulla questione dei tempi, ai 5 Stelle: "E' giusto che la riforma della Prescrizione entri in vigore da gennaio". Il premier, tuttavia, nell'ormai nosto stile democristiano, non 'trascura' i dem ricordando che c'è la necessità "di garantire un ...

Prescrizione - Di Maio : “Non si può rinviare riforma. Com’è oggi permette a molti furbetti di farla franca” : “Non si può rinviare la riforma della Prescrizione“. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, alla presentazione del libro di Paolo Borrometi ‘Il sogno di Antonio’ commentando la richiesta di rinvio arrivata dagli alleati di governo del Pd. “Quello che stiamo proponendo in maggioranza è una legge che accorci i tempi della giustizia, così che non esista alcun rischio Prescrizione per ...

Prescrizione - Conte chiude al Pd : “Processi lunghi non possono estinguersi”. Di Maio : “Con Berlusconi dem volevano stop al rinvio a giudizio” : Giuseppe Conte chiude alle richieste del Pd. Luigi Di Maio tira per la giacchetta l’alleato dem. Nel giorno in cui il Berlusconiano Enrico Costa lancia l’ennesimo appello a renziani e dem, per votare la sua legge che cancella la riforma sulla Prescrizione, il premier e il capo politico del M5s chiamano in causa l’alleato di governo. È il primo intervento pubblico di Conte sul tema: il premier, infatti, ha osservato in silenzio ...

L’appello di Luigi Di Maio al Pd : “Sulla Prescrizione non fate come Salvini - servono i fatti” : Il ministro Luigi Di Maio ha lanciato un appello all'alleato di governo: "Mi aspetto che la musica sia cambiata. Il Pd ai tempi di Berlusconi al governo, ma anche all'inizio della scorsa legislatura, diceva di interrompere la prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, già al rinvio a giudizio. Possiamo fare questo passo importante insieme".Continua a leggere

Giustizia : Di Maio - 'su Prescrizione spero si trovi accoro con il Pd' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "spero si trovi accordo con i l Pd. Il ministro Bonafede sta facendo un grande lavoro di mediazione". Così Luigi Di Maio a Rosolini (Siracusa) parlando della riforma della Giustizia. "Per noi il tema della prescrizione è un tema importantissimo - dice ancor

Di Maio : “Da conflitto di interessi a salario minimo - faremo road map col Pd. Prescrizione? Spero troveremo accordo” : Una “road map” da scrivere con il Partito democratico e che possa toccare tutti gli interventi da fare nel prossimo anno: dal conflitto di interessi al salario minimo. Dopo che il fondatore del Movimento Beppe Grillo oggi ha rilanciato l’alleanza Pd e M5s parlando di un nuovo contratto da fare a gennaio, ora Luigi Di Maio è entrato nel dettaglio dei provvedimenti su cui i grillini chiederanno di muoversi il prima possibile. ...

Prescrizione - Di Maio : “In vigore dall'1 gennaio" : Il Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato che la riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio, al di là di quello che le indiscrezioni delle ultime ore sostenevano.La riforma varata dal precedente esecutivo, e fatta slittare da Matteo Salvini e la sua Lega nel tentativo di intervenire per effettuare modifiche più sostanziali, entrerà in vigore come da programma il 1° gennaio 2020. ...

