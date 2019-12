Pallone d’Oro africano | i due “italiani” tra i 10 finalisti

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La lista dei pretendenti ald’Orosi è assottigliata a 10 nomi, presenti gli “italiani” Koulibaly e Bennacer La CAF ha reso nota la lista dei 10per il premio di Calciatoredell’anno 2019, noto comed’Oro. Tra di loro, in due militano in Serie A, rispettivamente nel Milan e nel Napoli: sono Bennacer e Koulibaly. L’elenco: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Arsenal); Youcef Belaïli (Algeria, Al-Ahli); Ismaël Bennacer (Algeria, Milan); Odion Ighalo (Nigeria, Shanghai Shenhua); Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli); Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City) Sadio Mané (Senegal, Liverpool); André Onana (Camerun, Ajax); Mohamed Salah (Egitto, Liverpool); Hakim Ziyech (Marocco, Ajax). 3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣ The list of Africa's elite now has 10 names

