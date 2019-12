Nuoto | record italiano per Benedetta Pilato nei 50 rana

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Margherita Panziera firma il record italiano sui 100 dorso - demolito il crono di Gemo : Margherita Panziera ha siglato il nuovo record italiano sui 100 dorso in vasca corta in occasione degli Europei che sono incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra ha nuotato divinamente durante le semifinali e ha toccato la piastra con un super 56.57, demolendo il primato di Elena Gemo ovvero il 57.35 col costumone gommato timbrato nel 2008. La 24enne veneta, Campionessa d’Europa sui 200 dorso in vasca lunga, si è ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : Cusinato e Detti di bronzo! Panziera record italiano nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09: Bene Codia in questa prima semifinale dei 100 delfino: l’azzurro centra il terzo crono di 50″31, preceduto da Kusch (50″08) e da Gueres (50″12). Ora è il momento di Rivolta. 19.06: Ora è il momento di Piero Codia nelle semifinali dei 100 farfalla uomini. 19.03: Ora la premiazione della splendida medaglia di bronzo di Cusinato nei 400 misti donne. 18.57: Eccezionale prova di ...

Nuoto paralimpico : Carlotta Gilli conquista due record mondiali ai Campionati Italiani : Il Nuoto paralimpico italiano ha la sua regina. Questa è Carlotta Gilli che ha scritto una nuova pagina nella storia del carro armato corto blu ai Campionati assoluti Italiani. Il nuotatore ha vinto tre medaglie d'oro ma soprattutto ha raggiunto due nuovi record mondiali. Durante l'evento, che si è svolto nella piscina di Portici a Napoli, l'atleta allenato da Andrea Grassini ha segnato i nuovi record mondiali nelle 50 farfalle (29 "43) e 100 ...

Nuoto - ISL 2019 : i record italiani di Carraro e Scalia omologabili - un pasticcio per il primato di Scozzoli : Notizie sul fronte azzurro per quanto concerne la tappa della ISL 2019 di Nuoto (vasca corta), andata in scena a Londra (Gran Bretagna). Ebbene, i riscontri eccezionali dei nostri portacolori dovrebbero ricevere la giusta considerazione. Stando a quanto reso noto dalla FIN, infatti, il record italiano di Martina Carraro nei 100 rana donne di 1’04″11 (il precedente era di 1’04″63, detenuto dalla stessa ligure) e quello di ...

Nuoto - ISL 2019 : Fabio Scozzoli stratosferico! Record europeo eguagliato nei 50 rana : battuti Morozov e Peaty : A poco più di una settimana dall’europeo in vasca corta, il campione continentale in carica Fabio Scozzoli batte un colpo fragoroso in avvio della tappa finale della ISL, ultima prima della super finale di Las Vegas di dicembre. Il ranista romagnolo eguaglia il Record europeo nei 50 lasciandosi alle spalle il dominatore di Coppa del Mondo Vladimir Morozov, il bielorusso Shymanovich, talento in crescita della rana e soprattutto sua maestà ...

Nuoto - ISL College Park 2019. Record statunitensi per Dressel e Finnerty. Il velocista e Lily King trascinano i Cali Condors alla vittoria : Caleb Dressel ha già iniziato a prendere la rincorsa in vista delle Olimpiadi dove si preannuncia protagonista assoluto. Nella giornata conclusiva del derby americano della International Swimming League, lo statunitense fa segnare il nuovo Record nazionale dei 50 farfalla e si aggiudica, con riscontri cronometrici di altissimo spessore, sia i 100 stile libero, sia la skin race e regala ai “suoi” Cali Condors la vittoria e la ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019. Mora e Fangio : record e pass per Glasgow. Quadarella e Pilato da urlo : L’onda lunga di Gwangju non si ferma e invade anche la piscina Sciorba nella prima sessione di finali del Trofeo Nico Sapio che già in mattinata aveva vissuto l’elettricità del record italiano di Benedetta Pilato nei 50 rana. Due record italiani assoluti e numerosissime prestazioni di alto livello per questo meeting che è la prima verifica stagionale dove quasi tutti gli atleti di interesse nazionale si incontrano fra loro e ...

18.35: tre Record italiani, cinque pass diretti per Glasgow e diversi altri risulatti molto interessanti: questo il bilancio di una prima giornata scoppiettante del Trofeo Nico Sapio di Genova. Appuntamento a domani a tutti gli appassionati di Nuoto e grazie per averci seguito. Buona serata 18.33: Primo posto per DomeNico Acerenza nei 1500 con il crono di 14'41″18 (Record dei ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Lacrime di gioia per Francesca Fangio : record italiano nei 200 rana femminili : record italiano nei 200 rana donne per Francesca Fangio: la nuotatrice azzurra supera Foffi e Angiolini nella finale del Trofeo Nico Sapio Piange Lacrime di gioia Francesca Fangio dopo la vittoria nella finale dei 200 rana donne al Trofeo Nico Sapio. La nuotatrice azzurra chiude al primo posto con un tempo di 2’20?56 che le vale il pass per Glasgow e il nuovo record italiano della disciplina. Alle sue spalle Foffi (2’23?56) e Angiolini ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio – Record italiano per Lorenzo Mora nei 200 dorso : Lorenzo Mora firma il Record italiano dei 200 dorso al Trofeo Nico Sapio: il nuotatore azzurro vince la finale davanti a Turchi e Lamberti Lorenzo Mora da Record al Trofeo Nico Sapio! Il nuotatore azzurro si aggiudica la finale dei 200 dorso con il crono di 1’50’’45, stabilendo il nuovo Record italiano. Nella piscina di Genova il nuotatore modenese ha superato Turchi (1’54?38) e Lamberti (1’54?96), sul podio alle sue ...

Nuoto – Trofeo Sapio - nuovo record italiano nei 50 rana femminile : Benedetta Pilato super a Genova : Benedetta Pilato dà subito spettacolo al Trofeo Sapio: stabilito il nuovo record italiano nei 50 rana E’ iniziato nel migliore dei modi il Trofeo Sapio di Nuoto in corso a Genova per Benedetta Pilato. La vicecampionessa mondiale dei 50 metri rana ha stabilito nelle gare di questa mattina il nuovo primato italiano, abbassando di 18 centesimi, col tempo di 29”41, il primato di Martina Carraro. Nel tardo pomeriggio l’azzurra ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2019 : Benedetta Pilato vola nelle batterie dei 50 rana e stabilisce il record italiano in vasca corta : Un inizio con il botto quello del Trofeo Nico Sapio di Nuoto, giunto alla 46esima edizione. Sono in corso di svolgimento le prime batterie nella piscina (25 metri) di Genova e nelle heat dei 50 rana femminili Benedetta Pilato ha fatto vedere che dal punto di vista della forma è ben presente. Sì, perché l’azzurrina, già al mattino, ha siglato il nuovo primato italiano assoluto della specialità con il crono di 29″41, migliorando il ...