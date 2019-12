Multe Napoli | i giocatori non vorrebbero pagare | il motivo

Crisi Napoli - il problema non sono le Multe ma Ancelotti : ha fallito prima lui - poi lo spogliatoio : È nato prima l’uovo o la gallina? Applicato al Napoli: è nata prima la Crisi in campo o quella nello spogliatoio? È difficile commentare il disastroso campionato degli azzurri senza pensare al caos che ha travolto squadra e società nelle ultime settimane: il ritiro forzato, l’ammutinamento dei calciatori, le carte bollate di De Laurentiis e le multe notificate a mezza rosa. In queste condizioni i risultati negativi sono ovvi. Eppure si rischia ...

CorMez : le Multe restano ma il Napoli pensa a premi per vittorie in campionato fino a Natale : Oggi i calciatori del Napoli incontreranno finalmente Aurelio De Laurentiis. Un incontro privato, come ha chiarito il presidente nei tweet di mercoledì sera, scrive il CorMez, “con l’atteggiamento di chi dopo il bastone adesso impugna la carota”. Le sanzioni restano ma c’è la volontà di ritrovare il dialogo e salvare la stagione. “Si cercherà innanzitutto un compromesso: la squadra sa di aver sbagliato opponendosi al ...

Napoli - i giocatori non vogliono pagare le Multe : una parte potrebbe andare in beneficenza : Tanto inaspettato quanto grande è stato il pareggio del Napoli in quel di Liverpool. Uscire da Anfield con il risultato di 1-1 è stata una gioia sia per i giocatori che per i tifosi del Napoli, che non si aspettavano tale risultato. Tornati in città adesso i calciatori dovranno pensare a pagare le multe che gli sono state recapitate a casa per mezzo raccomandata da parte della società. L'insubordinazione c'è stata ed è giusto che i calciatori, ...

Il Giornale : il Napoli che ha giocato contro i più forti d’Europa non merita Multe e ritiri punitivi : Sul Giornale, Riccardo Signori analizza la giornata di Champions soffermandosi anche sulla prestazione del Napoli ad Anfield, contro il Liverpool. Una prestazione buona, di fronte ad un Liverpool “che vorrebbe mangiarti ma trova pane troppo duro”. Scrive Signori: “Ed ecco invece il Napoli che non merita multe e nemmeno ritiri punitivi. Se l’è giocata contro i più forti ed ha rischiato di ripetere lo scherzetto dell’andata. ...

CorSport : il Napoli pensa ad un armistizio o allo sconto sulle Multe - senza arrivare ai ricorsi : La prima multa è arrivata a Lorenzo Insigne, scrive il Corriere dello Sport. Proprio al capitano. Avrebbe dovuto essere a Liverpool e invece è stato il primo ad essere intercettato dalla punizione di De Laurentiis. Poi è arrivata quella di Allan. Il Napoli ha compreso di averla fatta grossa in quel 5 novembre, nel non aver rispettato le regole. Adesso la squadra incontrerà De Laurentiis. “De Laurentiis è stato amabilmente accerchiato da ...

Napoli - ecco le Multe ai calciatori : le cifre : Napoli, ecco le multe ai calciatori: le cifre L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato una tabella con le somme esatte che verranno trattenute dalla busta paga mensile di ciascun azzurro. Per Insigne e Allan c’è una decurtazione del 50% sulla mensilità lorda di ottobre. Per gli altri, tranne Malcuit, che quella sera era infortunato, è stata ritenuta sufficiente una trattenuta del 25%. La stima complessiva è di circa 2,5 ...

