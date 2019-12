M5s | una maionese impazzita

Mes - il giorno dopo è "trasbordo". "Già 4 senatori M5s passano alla Lega - poi gli altri". Una slavina politica : dopo lo scontro dentro e fuori dal Parlamento, si segnalano "riavvicinamenti" tra Lega e grillini nell'aula di Palazzo Madama e a Montecitorio Il Corriere della Sera ha notato come già nel giorno del discorso di Giuseppe Conte sul Mes alla Camera, "lo sguardo di Luigi Di Maio spesso finisce per diri

Governo - Conte : “Serve un cronoprogramma. Auspico M5s-Pd si diano un’ampia traiettoria. Le sardine? Una fantastica partecipazione” : Al Governo “manca un cronoprogramma“. Reduce dal dibattito in Parlamento sul Meccanismo europeo di stabilità, il premier Giuseppe Conte alla presentazione di Photoansa 2019 analizza lo stato di forma del suo esecutivo. Le polemiche interne non sono mancate, man mano che la manovra è entrata nel vivo, ma il presidente del consiglio auspica che “le forze che sostengono questa maggioranza possano darsi una traiettoria ben ...

Fondazioni - caos maggioranza. Renzi a M5s : «Moralisti solo di giorno». Di Maio : «Una porcheria» : Via libera della commissione Finanze della Camera al Dl Fisco dopo una lunga maratona durata 14 ore: i deputati hanno votato il mandato al relatore. Il testo, in prima lettura a Montecitorio,...

Tampon tax - Martinciglio (M5s) : «L’Iva al 5% non è una vittoria - ma un primo passo verso la parità di genere» – L’intervista : «Tagliata la #Tampontax. L’IVA su Tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel #decretofiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di #Intergruppodonne». Tagliata la #Tampontax. L’IVA su Tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel ...

Alessandro di Battista spinge il M5s verso destra “Se fossi in parlamento voterei contro MES e condurrei una battaglia per la revoca concessione ai Benetton” : Si prospetta un ritorno in grande stile di Alessandro di Battista nel M5S. Il leader del M5S ha scelto di non avere incarichi politici da quando decise di non ricandidarsi alla carica di onorevole alle scorse elezioni di marzo 2018. Ora però sembrano maturi i tempi di un pronto ritorno alla politica attiva di uno dei leader storici del movimento. Dibba è stato prima in America centrale e poi in Iran per raccogliere idee per il suo ...

M5s - il candidato in Calabria Francesco Aiello "ha una villa abusiva" : scandalo 24 ore dopo il sì alla corsa : Ennesimo disastro grillino: il loro candidato, da meno di 24 ore, in Calabria è già finito nella bufera. Già, perché il M5s Francesco Aiello, docente dell'Unical, si scopre avere una villa "dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere". La notizia è stata data da Repubblica. La casa, ad o

Elezioni regionali Calabria - spunta una villa “parzialmente abusiva” del candidato M5s Aiello : Secondo quanto riporta la Repubblica, il candidato alla presidenza della Regione Calabria del Movimento 5 Stelle, Francesco Aiello, avrebbe una villetta "parzialmente abusiva e in parte da abbattere". In particolare le sentenze hanno stabilito che la casa di Carlopoli di Aiello ha un piano da abbattere.Continua a leggere

Il candidato M5s in Calabria - Francesco Aiello - possiede una villetta "parzialmente abusiva" : Francesco Aiello, docente Unical e candidato del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Calabria, ha una villetta a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, che è stata dichiarata parzialmente abusiva e in parte da abbattere dal Tar e dal Consiglio di Stato. Ma la demolizione non è ancora avvenuta. Lo riporta un articolo pubblicato sul sito di Repubblica.La storia ha radici antiche - siamo alla fine degli anni Ottanta - ...

Emilia Romagna - Bonaccini su La7 : “Posizione M5s? Regalo a Salvini. Non fanno una scelta - ma io sono sempre disponibile” : “La posizione del M5s per le elezioni regionali in Emilia Romagna? E’ in parte un Regalo a Salvini, perché comunque col turno secco, alla fine, chi avrà avuto un voto in più vincerà. Non c’è il secondo tempo. E’ evidente che così i 5 Stelle non fanno una scelta e rischiano di rimanere schiacciati nella competizione tra due poli“. sono le parole del presidente uscente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ...

Le sardine "risposta al fallimento di M5s e Lega". Dal senatore di Forza Italia una clamorosa apertura : Le sardine riempiono il vuoto della politica dopo il fallimento del qualunquismo grillino e del sovranismo salviniano. A dirlo non è Gad Lerner, ma un senatore, Andrea Cangini, responsabile Cultura di Forza Italia. Insomma, un apprezzamento non da poco se arriva dal centrodestra. Leggi anche: "Lor

Nicola Zigaretti intenzionato a denunciare la Raggi : dal Pd una bomba su M5s e governo : La Regione Lazio minaccia di denunciare il sindaco di Roma Virginia Raggi. Sui rifiuti rischia di venir giù il governo, perché la vertenza regionale si traduce in Nicola Zingaretti, governatore e segretario del Pd, contro Movimento 5 Stelle, che regge la giunta capitolina. Se Roma Capitale o Ama non

Bruno Vespa a Libero : "Le crisi sono una buccia di banana - Pd e M5s devono stare attenti anche alle sardine" : La fortuna nel giornalismo non esiste. Chi sostiene che ci sia, la confonde con il fiuto, che è invece la capacità di annusare gli umori delle persone e analizzare i piccoli segnali delle cronache per arrivare a una sintesi che ti permette di essere nel posto giusto al momento giusto. Così Bruno Ves

M5s - Lombardi : “Di Maio? Non è Mandrake - i partiti con l’uomo solo al comando hanno fallito. Salvini? Una meteora - ne sono convinta” : “Il ruolo del capo politico interpretato come l’uomo solo al comando non funziona. E’ un fatto che i partiti personali dotati di un unico referente, nel corso di questi anni, hanno fallito. Stiamo assistendo a una lentissima agonia del primo partito personale, che è Forza Italia. Abbiamo visto il fuoco di paglia di Renzi e ora stiamo vivendo la meteora Salvini“. Lo ribadisce a “L’aria che tira”, su La7, ...

Vitalizi : M5s - 'tagli Ars? Una pagliacciata - ddl lontano da altre Regioni' : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Il ddl sulla rimodulazione dei Vitalizi, uscito dalla competente commissione dell’Ars, è a dir poco ridicolo, molto meno rigido di quello adottato in tutte le regioni e lontanissimo da quanto stabilito prima in sede di conferenza Stato-Regioni e poi dalla conferenza d