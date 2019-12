Iannone porta maglia di Quagliarella a bimbo malato | ma la morte arriva prima

MotoGp - Iannone in difficoltà a Motegi : “faccio fatica a controllare l’Aprilia - il comportamento non è stabile” : Il pilota di Vasto ha commentato la prima giornata di libere in Giappone, sottolineando di aver incontrato parecchi problemi di guida Non è riuscito a concludere nei primi dieci al contrario del proprio compagno di squadra, palesando numerosi problemi di stabilità in sella alla propria Aprilia. Costanza Benvenuti/LaPresse Non è stata una giornata facile per Andrea Iannone a Motegi, il pilota di Vasto non ha avuto buone sensazioni in sella ...