Giorgia Palmas indossa l’abito da sposa e fa sognare Filippo Magnini

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il pensiero delle nozze si fa sempre più vicino, ma quando i follower hanno vistoin abito bianco sotto l’albero di Natale accanto al suonon hanno avuto più dubbi. “Se non tilui, lo faccio io” hanno scritto in tanti. Proprio come una principessa,ha posato davanti agli occhi languidi di. Lui ha commentato: “Come nei sogni… il mio sogno!”. “I sogni son desideri di felicità” è la didascalia diper commentare la splendida foto che lo ritrae conin abito da. “Amore mio” replica lei in uno scambio continuo di cuoricini e romanticherie. La coppia si trova sulle Dolomiti per un evento di moda e ne approfitta per fare le prove dell’abito bianco in vista delle nozze. Un sogno che i due vorrebbero far avverare presto.

