E alla fine l' Ue rinvia il Mes | ma non sui contenuti

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Incredibilmente, dopo una lunghissima riunione a Bruxelles, i ministri dell’Economia dell’eurozona decidono di prendere tempo sul trattato sul Meccanismo europeo di stabilità. Di fatto, è un rinvio: il tanto agognato rinvio chiesto da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, incalzati dpropaganda leghista. Al tavolo dell’Eurogruppo è toccato a Roberto Gualtieri negoziare fino all’ultimo. Risultato: il 13 dicembre prossimo, il consiglio europeo non sarà nelle condizioni di formalizzare un accordo politico sulla riforma che è diventata il tallone d’Achille della maggioranza in Italia. Nessuna discussione approfondita tra i leader in vista. Si rimanda all’Eurogruppo di gennaio. E sull’assicurazione europea sui depositi bancari bisognerà addirittura aspettare giugno.Eppure, prima della riunione, il presidente ...

