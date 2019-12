“Correre in Libertà” | il Comune rende noti alcuni divieti per i commercianti

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Benevento in occasione della manifestazione “Correre in Libertà”, in programma il prossimo 8 dicembre e che interesserà molte delle arterie principali del capoluogo, ha disposto con un’ordinanza il divieto di vendita in bottiglie di vetro o lattine metalliche ai titolari di esercizi pubblici e commerciali (anche di natura ambulante) delle seguenti strade: Piazza San Modesto Via Milano Via Salerno Via G. De Rienzo Via Santa Clementina Contrada Santa Clementina Via Antico Sannio Via Appio Claudio Via Port’Arsa Via Gesù Bambino di Praga Via San Filippo Via Manfredi di Svevia Via Carlo Torre Via Pacevecchia Nuova Via Torre della Catena Ponte Tibaldi Via Latina Via Bari Via Firenze Via T. Mommsen Aiè fatto anche obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dall’attività svolta ...

