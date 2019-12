Uomini e Donne | Gemma | Con Juan Luis | il bacio passionale vero ancora non

Uomini e Donne - Pamela e Enzo : figlio in arrivo? La risposta : Trono Over, Pamela Barretta e Enzo Capo dopo Uomini e Donne: le ultime news sulla coppia Pamela e Enzo dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme: la coppia uscita dal Trono Over sta dimostrando che l’interesse è reale e sincero. La decisione di uscire insieme dalla trasmissione non è arrivata in modo spontaneo, possiamo dire, […] L'articolo Uomini e Donne, Pamela e Enzo: figlio in arrivo? La risposta proviene da Gossip e Tv.

Scandalo nel camerino di Uomini e Donne - Tina Cipollari e Juan Luis beccati insieme : Gemma Galgani disperata : Tina infatuata di Juan Luis? Nell’ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne il pubblico è venuto a sapere Tina Cipollari continua a stuzzicare Juan Luis anche fuori dallo studio. La storica opinionista, infatti, ha messo alcuni like a delle foto sul profilo IG del dentista napoletano. E a proposito di questo l’account del […] L'articolo Scandalo nel camerino di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Juan Luis beccati ...

Follower gate a Uomini e Donne | Maria De Filippi prende provvedimenti : A Uomini e Donne si verifica un nuovo Follower gate? Sembrerebbe proprio che una delle dame più amate del programma non stia cercando l’amore. Di chi si tratta? Ormai le collaborazioni e le sponsorizzazioni non sono più solo gola ai ragazzi del trono classico ma ultimamente anche ai parterre del trono over. Uomini e Donne […] L'articolo Follower gate a Uomini e Donne | Maria De Filippi prende provvedimenti proviene da ...

News Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : “Claudia non è incinta - ma…” : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi fa chiarezza: “Claudia Dionigi non è incinta!” Su una cosa si è sicuri: con il trono di Lorenzo Riccardi, almeno, si rideva. Purtroppo ora con il Trono Classico di Uomini e Donne i telespettatori devono avere a che fare con scelte affrettate, prive di sentimento, o momenti che gridano business con voce quasi baritonale. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv (in edicola da oggi) ...

Trono Over Uomini e Donne : cavaliere cacciato da Maria De Filippi torna in tv : Gian Battista Ronza dopo la cacciata da Uomini e Donne della De Filippi torna in Tv Da anni l’access prime time del canale Tv8 è presieduto da Guess My Age di Enrico Papi. Difatti il programma, dal giorno in cui è partito, ha ottenuto sempre grandi ascolti, battendo la concorrenza diretta del canale di DiscOvery Nove. Ma in queste ore il game di Papi ha fatto molto discutere per un altro motivo. Quale? Molti telespettatori ieri sera hanno ...

La pupa e il secchione 2020 : corteggiatrice di Uomini e Donne nel cast? : Uomini e Donne: ex corteggiatrice nel cast de La pupa e il secchione e viceversa? Ormai è ufficiale, a Gennaio tornerà il reality La pupa e il secchione e viceversa. Non è dato sapere ancora molto su questa nuova edizione, a parte il fatto che alla conduzione ci sarà Ruffini, il quale prenderà il posto di Papi. E da ieri sono iniziati a girare in Tv vari promo sul programma. In questi promo sono state mostrate alcune ragazze che hanno sostenuto ...

Lutto a Uomini e Donne : “Incidente stradale disastroso - non ce l’ha fatta”. Tina in lacrime : Tra i protagonisti di Uomini e Donne, Gemma Galgani continua ad essere una delle dame più seguite. Dopo Jean Pierre, la torinese ha conosciuto Juan Luis, e a quanto pare le cose tra i due proseguono a gonfie vele. Il cavaliere intervistato dal settimanale Magazine Uomini e Donne, ha avuto modo di raccontarsi e ha […] L'articolo Lutto a Uomini e Donne: “Incidente stradale disastroso, non ce l’ha fatta”. Tina in lacrime proviene da ...

Daniele Schiavon stupisce Giulia dopo Uomini e Donne : “Sei mia!” : Uomini e Donne: Daniele Schiavon fa una dedica romantica a Giulia Quattrociocche Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 la tanto attesa scelta di Giulia Quattrociocche. Difatti quest’ultima ha capito di essere troppo presa da Daniele Schiavon, scegliendolo improvvisamente. Una decisione che è piaciuta a tutto il pubblico a casa in quanto ha dimostrato di aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne davvero per trovare il vero ...

Beatrice Valli - l’ex di Uomini e Donne è di nuovo incinta : Così, attraverso un lungo post pubblicato nelle sue stories di Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne annuncia a tutti i suoi follower di essere di nuovo incinta. L’annuncio è arrivato direttamente dalla protagonista, Beatrice Valli che ancora una volta, per la terza, sarà mamma di un bimbo avuto dal compagno Marco Fantini. Beatrice Valli fa il tris: l’ex di U&D è di nuovo incinta Quella tra Beatrice Valli e Marco Fantini è ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni e Sissi : finalmente la verità sul loro rapporto : Dopo tante ipotesi e voci sul loro conto, finalmente Sissi ha dato la sua versione dei fatti sul rapporto con Luigi Mastroianni. Ecco tutti i dettagli Uomini e Donne: il gossip di Luigi Mastroianni e Sissi Luigi Mastroianni è andato a Uomini e Donne l’anno scorso per corteggiare Sara Affi Fella. Quest’ultima l’ha portato fino […] L'articolo Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Sissi: finalmente la verità sul loro rapporto ...

Uomini e Donne - Barbara De Santi : "Non sono aggressiva - forse non vado più di moda" : Una lunga confessione a cuore aperto quella condivisa da una delle protagoniste più longeve e più amate del Trono Over di Uomini e Donne, e no, non stiamo stavolta parlando di Gemma Galgani. Tra le altre protagoniste del parterre femminile del programma di Canale 5, infatti, ricordiamo con piacere la mantovana Barbara De Santi, già presente nel programma anni fa, ma tornata a Uomini e Donne soltanto di recente.La donna, intervistata dal ...

Uomini e Donne gossip - Beatrice Valli incinta : “Infezione pericolosa” : Beatrice Valli di Uomini e Donne conferma la gravidanza e svela: “Ho avuto un’infezione pericolosa” Beatrice Valli, dopo settimane di silenzi, ha finalmente confermato di essere incinta per la terza volta! L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto spiegare ai suoi fedeli sostenitori come mai lei e il suo compagno Marco Fantini hanno preferito rivelare la lieta notizia soltanto dopo svariate settimane, nonostante in ...

Uomini e Donne - la prima foto di Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta. E la decisione che spiazza : Giulia Quattrociocche ha scelto. E la sua è la prima scelta andata “a buon fine” di questa stagione del trono classico di Uomini e Donne. Come si ricorderà, Sara Tozzi ha abbandonato il trono anzitempo mentre Alessandro Zarino ha ricevuto un secco no da Veronica Burchielli, che ora ha preso il suo posto sulla famosa poltrona rossa. Manca solo Giulio Raselli ma sembra piuttosto lontano ancora dal prendere una decisione. Tornando a Giulia, la ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 3 Dicembre 2019 : Gemma e Juan Luis Piangono Insieme! : Durante la Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over c’è sempre più complicità tra Gemma e Juan Luis. I due dopo aver visto un filmato si commuovono insieme. Tina redarguisce la piemontese! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al trono Over di Uomini e Donne! L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 3 Dicembre 2019: Gemma e Juan Luis Piangono Insieme! proviene da Gossip News.