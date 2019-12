Uno stupro ogni 20 minuti | l’inferno delle donne in India

it.insideover

(Di martedì 3 dicembre 2019) Nonostante le condizioni siano migliorate, soprattutto nelle città, per quanto riguarda l’accettazione della controparte maschile dei loro diritti, i problemi non sono stati ancora completamente risolti. Ancora troppo sovente è insita nella popolazione dell’l’idea che uomo e donna non siano allo stesso livello e non godano di eguali diritti. In questa situazione, può accadere dunque che una famiglia si rechi al commissariato di polizia di una qualsiasi cittàna per denunciare la scomparsa della figlia, sentendosi rispondere che, probabilmente, è solo uscita con un uomo; eventualmente, se proprio tardasse, soltanto a notte fonda potranno iniziare le ricerche. In certi casi, però, può essere che gli uomini siano quattro, in un quartiere degradato di una città a caso, quale Hyderabad, senza che una ragazza di 26 anni, veterinaria laureata rappresentante ...

Mov5Stelle : Parliamo di persone, non in astratto. Una ragazza è morta cadendo da un balcone, secondo la sentenza di 1° grado sc… - D4NGER0USW0M4N : non ho bisogno di assaggiare qualcosa per sapere che è uno stupro alla cucina italiana. - fabiosardina : RT @thevisioncom: 1 persona su 4 ritiene che la violenza sessuale sia colpa di come si vestono le donne. Per il 40%, se una donna lo vuole… -