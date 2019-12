Persona 5 Royal ha una data di uscita occidentale?

Persona 5 Royal : annunciata la data di uscita italiana : Koch Media tramite un comunicato stampa ha annunciato che finalmente Persona 5 Royal arriverà nel nostro paese il 31 Marzo 2020 per Playstation 4 con la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition e dei bundle digitali speciali, tutti disponibili per il pre-order. Mentre per quelli digitali sarà disponibile un tema originale come bonus. Tutti i DLC originali di Persona 5 saranno gratuiti per i giocatori. Di seguito tutti i dettagli delle varie ...

