Pacetti | invitare esponente Casamonica in televisione è gravissimo

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – “Èche undella famigliavenga invitato in. Non si puo’ dare spazio a una persona imparentata con un clan di cui tutti conoscono la storia. Stasera ci auguriamo che almeno la realta’ non venga distorta e che venga dato il giusto spazio al racconto di quanto e’ accaduto”. “Grazie al lavoro dell’amministrazione e del Municipio VII dopo trent’anni la sindaca Virginia Raggi e’ stata il primo sindaco ad avere il coraggio di abbattere le ville abusive dei. Da quel giorno vive sotto scorta. C’era davvero bisogno diLucianoin tv e dargli tanta visibilita’?”. Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Giuliano. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.