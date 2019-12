Nuovo reparto via Alvari | Questore | Volanti sono nostre fiore all’occhiello

Questura inaugura Nuovo reparto Volanti in via Alvari : Roma – Con la partenza delle prime ‘pantere’, da oggi Roma ha un nuovo polo per le Volanti della Polizia di Stato, in via Alvari, nella zona Tor Cervara, nel quadrante sud-est della Capitale. Una rimodulazione organizzativa che porta a due i luoghi da cui le auto di pattuglia partiranno per presidiare il territorio romano, fornendo logisticamente alla Polizia un’alternativa alla caserma di via Guido Reni, a Roma nord, da ...