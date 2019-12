Insulti razzisti al calciatore 17enne | Quel negro non ci piace

Insulti razzisti a Balotelli : denunciati tre esponenti di Forza Nuova : Il coordinatore regionale di Forza Nuova Luigi Cortese, il segretario torinese Alessandro Balocco e un militante del partito di estrema destra sono stati denunciati per per propaganda di idee fondate sull’odio razziale: secondo l'accusa appesero uno striscione allo stadi di Torino definendo, in modo dispregiativo, Balotelli "africano".Continua a leggere

Insulti razzisti al rugbista Maxime Mbandà : "Torna al tuo Paese - negro di m..." : Lo sfogo dell'azzurro su facebook dopo un battibecco con un automobilista a Milano: "Ferito dagli Insulti, ma sarò sempre...

Insulti razzisti a Mbandà - rugbista della Nazionale : “Sono stato male tutta la notte” : Il rugbista delle Zebre di Parma, nato a Roma da padre congolese e madre italiana, ha rivelato sul suo profilo Facebook l'episodio di cui è stato vittima nelle scorse ore a Milano: "Sentirsi dire, da cittadino italiano e mulatto quale sono 'Va negro di merda, tornatene al tuo paese', mi ha letteralmente ferito, deluso, danneggiato moralmente e mi ha fatto riflettere tutta la notte".Continua a leggere

Aluko abbandona la Juventus a causa degli Insulti razzisti : Eniola Aluko ha deciso di lasciare la Juventus. A dare la notizia è lei in prima persona, attraverso una lettera comunicata ai fan sui suoi social network. La calciatrice 32enne ha giustificato la sua scelta a seguito delle continue offese razziste. "Mai ricevuti insulti dal campionato o dai tifosi, ma mi sono stancata" ha dichiarato la giovane. Aluko ha origini nigeriane, ma ben presto si è trasferita con la famiglia a Birmingham, in ...

Il portiere riceve Insulti razzisti e abbandona il campo : il giudice lo squalifica : Aveva abbandonato il campo dopo gli ennesimi cori razzisti da parte dei tifosi della squadra avversaria, ma è stato lui a esser squalificato. Omar Daffe, portiere senegalese dell’Agazzanese (Eccellenza emiliana) era stato insultato durante il match contro la Bagnolese. Per una giornata dovrà assentarsi dal campo da gioco: una decisione presa dal giudice sportivo che ha attirato diverse critiche. I giocatori ...

Riceve Insulti razzisti e abbandona il campo - ma il giudice sportivo lo condanna : la sanzione è assurda! : Cornuto e mazziato! Qualche giorno fa, durante la partita di Eccellenza emiliana tra Bagnolese e Agazzanese, il portiere senegalese 37enne Omar Daffe ha abbandonato il campo dopo gli insulti razzisti ricevuti dagli spalti dell’impianto di Bagnolo in Piano, nel Reggiano, dove si stava giocando il match, poi sospeso dall’arbitro al 29′ del primo tempo in seguito ai fatti accaduti. Ma per l’estremo difensore, oltre al ...

Emilia Romagna - Insulti razzisti al portiere. Lui getta i guanti per terra e abbandona il campo : Sul Corriere dello Sport un episodio di razzismo accaduto in Emilia Romagna, durante una gara di Eccellenza. La partita in questione è Bagnolese-Agazzanese, che si gioca a Bagnolo in Piano, a pochi chilometri da Reggio Emilia. Il campionato è quello di Eccellenza dell’Emilia Romagna, girone A. Dagli spalti si levano pesanti insulti razzisti ai danni del portiere dell’Agazzanese, il ventisettenne di origini senegalesi Omar Saidou ...

Insulti razzisti al portiere senegalese che abbandona il campo. Sospesa partita del campionato d'eccellenza : A Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, l'Agazzanese segue il compagno negli spogliatoi. Al giudice sportivo toccherà la decisione

Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio - Insulti razzisti e caos in casa Spagna : Sabato 9 novembre aveva rivolto ad un arbitro insulti con “discriminazione territoriale”. Per questo un allenatore 42enne di una squadra di calcio di Esordienti della provincia di Pordenone ha ricevuto il provvedimento di Daspo per un anno, disposto dal Questore Marco Odorisio. Durante la partita l’uomo aveva tenuto anche condotte verbalmente e materialmente violente indirizzate sia verso i giovanissimi calciatori in campo sia a quelli in ...

"Mai la polo di un un ne**" : Insulti razzisti al modello di colore : Rosa Scognamiglio Una pioggia di insulti razzisti sotto una pubblicità su Twitter di un notorio negozio online per aver scelto un modello dalla pelle scura Un modello dalla pelle scura con indosso una polo rosa. Ed è subito pioggia di commenti razzisti ad un post di Zalando che, per promuovere la propria App su Twitter, è ricorsa alla foto di un ragazzo dalla carnagione bruna. La deriva (discriminatoria) del web. È bastata una ...

Insulti razzisti in Olanda : calciatore lascia il campo poi rientra e fa gol - l’esultanza scatena il caos : Nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio e che riguarda la seconda divisione olandese. Nel dettaglio Ahmad Mendes Moreira, attaccante dell’Excelsior ha lasciato il campo durante la partita contro il Den Bosch, poi convinto dai compagni di squadra è tornato in campo. Ahmad Mendes Moreira è poi anche andato in gol per il momentaneo 2-1, per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 3-3. Il calciatore ha festeggiato ...

Zaniolo - la mamma : "Gli Insulti sessisti sono come i cori razzisti - ma i peggiori sono i ragazzini" : Francesca Costa, mamma del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Capital degli insulti e dei cori sessisti che la bersagliano allo stadio e sui social. Per approfondire leggi anche: Nicolò Zaniolo, due gol per zittire Fabio Capello "Alcuni tifosi mi mandano in posta privata le stor

Genova - Insulti razzisti su un bus a un bambino in gita scolastica. La maestra : “Mi hanno chiesto se potevo allontanarlo” : “Eravamo sul bus di ritorno da una gita a Sestri Ponente quando accanto a uno dei miei studenti, non italiano, non bianco e disabile, si è seduta una donna che, accortasi del bambino, mi ha chiesto se potevo allontanarlo”. Così una maestra di una scuola primaria di Genova ha raccontato quanto successo martedì pomeriggio sull’autobus pubblico che ha preso assieme alla sua classe di diciannove studenti per un’uscita ...