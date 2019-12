Fasano | Puglia | truffa al Patronato | per andare in pensione con quota 100 chiesti € 1000

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un caso di cronaca grave è appena emerso dalla, con un uomo che è statoto per poterin. Succede anche questo in Italia, perché capita che, per ottenere aiuto in relazione ad un proprio diritto, la persona a cui ci si affida si dimostra uno sciacallo. La vicenda proviene da, cittadina sul litorale brindisino. Un uomo che si era rivolto alper produrre domanda diè stato ricattato dall'operatore di. E sono scattate le denunce. Ricostruzione della vicenda Il titolare di unsito nel centro di, avrebbe chiesto a due suoi assistiti prossimi a raggiungere i requisiti per la100, la somma di 1.000 euro per poterin. È stata la Guardia di Finanza a scoprire quella che a tutti gli effetti è una. Le Fiamme gialle locali, dopo la denuncia di uno dei "clienti" del, hanno ...

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Fasano, presentato il calendario di manifestazioni natalizie - #Natale2019 - Il programma c… - mondobarca : Nel cuore della #Puglia, tra il verde degli ulivi e l’azzurro del #mare, spicca con le sue mura bianche la… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Pallamano, Conversano conquista la vetta della classifica. Fasano, importanti punti salvezz… -