Controlli antidroga | rimosse tettoie abusive e 10 barili usati da spacciatori

(Di martedì 3 dicembre 2019) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, con l’ausilio di personale dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) del comune di Roma, in via Corinaldo nel quartiere San Basilio, hanno smantellato e poi sequestrato trerealizzate abusivamente e un cancello in ferro installato abusivamente che i pusher del quartiere utilizzavano come riparo e per eludere idelle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno inviato una informativa in Procura, a carico di ignoti, per i reati di interventi abusivi realizzati in assenza o difformita’ dal titolo edilizio. Durante le attivita’, i Carabinieri hanno trovato e rimosso, nelle aree circostanti, 10in lamiera, vuoti, abitualmente utilizzati daglidel quartiere per accendere il fuoco in cui ...

