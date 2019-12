Clima | al via la conferenza mondiale L’Onu | “Scegliere tra speranza o resa” Greta a

newsmondo

(Di martedì 3 dicembre 2019) Al via lasul. L’Onu: “Il mondo deve scegliere trae capitolazione”. AttesaThunberg. MADRID (SPAGNA) – Al via lasul. Dopo la variazione di sede per le proteste in Cile, il 2 dicembre 2019 è iniziato uno degli appuntamentu più importanti per quanto riguarda l’ambiente e i cambiamentitici che stanno interessando il nostro pianeta in questo ultimo periodo. Due settimane importanti di incontri per discutere delle soluzioni da trovare per garantire il massimo rispetto per il. E nei prossimi giorni dovrebbe arrivare ancheThunberg. L’allarme dell’Onu: “Scegliere trae capitalizzazione” Ad aprire la, come ogni anno, è stato l’Onu con il suo serio generale, Antonio Gutierres. Non sono mancati gli allarmi ...

