Turris | pareggio in extremis | corallini in campo a sostegno dei marittimi

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Nella giornata di ieri lasi ferma in casa con l’Arzachena. Dopo il vantaggio dei sardi Longo trova ilinper i. Si chiude con un 1 a 1 quindi, la 14esima giornata per i ragazzi di mister Fabiano, ancora solitari in vetta. Nonostante ilallo stadio Liguori di Torre del Greco la, reduce da ben 3 vittorie consecutive, resta così da sola in vetta alla classifica del girone G di Serie D. Staccando di 4 punti i secondi della classe, Ostia e Sassari a pari punti (28). Una partita non certo delle più esaltati per i vesuviani, che negli ultimi mesi stanno comunque facendo registrare un campionato di altissimo livello. Non sono arrivati i tre punti nella giornata di ieri, ma il vero gol è stato realizzato all’ingresso indei calciatori. Entrati sul terreno di gioco con una speciale ...

