Pace fiscale 2019 | scadenza e tolleranza giorni Quando bisogna pagare

(Di lunedì 2 dicembre 2019)Oggi lunedì 2 dicembre è l’ultimo giorno disponibile per il pagamento della rata per chi ha aderito alla rottamazione ter delle cartelle esattoriali e al saldo e stralcio. L’adempimento riguarda circa 1,8 milioni di contribuenti, per un totale di oltre 15 milioni di cartelle, ripartite tra 11,4 milioni per la rottamazione ter e 4,2 milioni per il saldo e stralcio. Nelle casse dello Stato dovrebbero aggiungersi ai già 1,6 miliardi di euro incassati lo scorso 31 luglio ulteriori 1,2 miliardi di euro, per un totale di 2,8 miliardi di euro.: rottamazione ter e saldo e stralcio, laOggi 2 dicembre è dunque una giornata molto intesa per chi deve mettersi in regola con le tasse non pagate e con le vecchie cartelle. Oggi è il termine ultimo per il pagamento della seconda rata della ...

