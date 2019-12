Mes | gelo Conte - Di Maio | in Parlamento il giorno più lungo del premier

La Prova del Cuoco - gelo sulla concorrente : «Ringrazio mio marito che mi ha perMesso di partecipare : è molto geloso» : «Sono Natascia, sono sposata da un anno e ringrazio mio marito che mi ha permesso di venire qui». Bufera alla Prova del Cuoco dopo le parole di una concorrente di Vasto, in provincia di Chieti, proprio nel giorno della giornata contro la violenza sulle donne. La donna ha confidato alla conduttrice, Elisa Isoardi, che il marito è un po’«gelosino»: motivo per cui le ha concesso solo a fatica di partecipare alla trasmissione. La reazione della ...

“Roger ti amo” - tutti pazzi per Federer in Messico e Zverev si ingelosisce : “a me niente?” [VIDEO] : I tifosi dedicano cori d’amore a Roger Federer durante l’esibizione in Messico: Alexander Zverev si ingelosisce e lo fa notare al pubblico Grande successo di pubblico (maggior numero di spettatori di sempre!) per la sfida d’esibizione svoltasi a Città del Messico fra Roger Federer e Alexander Zverev. Il tennsita svizzero ha ricevuto come sempre una grande risposta dal pubblico che lo ha acclamato per tutta la sfida. Si ...

Previsioni Meteo Dicembre : verso una clamorosa ondata di gelo e neve sull’Italia a inizio Mese : Previsioni Meteo Dicembre – Da tutte le indagini sul medio-lungo periodo, emerge, e lo abbiamo riportato anche negli ultimi editoriali relativi al mese di Dicembre, un cambiamento di circolazione abbastanza sostanziale con l’avvento del nuovo mese, il primo invernale. L’elemento che più spicca in tutte le simulazioni è un crescendo vistoso di un’anomalia barica positiva sull’Europa centro occidentale ed Est Oceano. Quindi, alta pressione ...

“Voglio chiudere in bellezza”. Carolyn Smith - dopo Mesi di silenzio - la giudice di Ballando con le stelle - racconta tutta la (triste) verità. Gelo tra i fan : Carolyn Smith, il tumore è tornato. L’amata giudice di Ballando con le stelle non è guarita. dopo un periodo durante il quale la Smith non ha mai aggiornato i fan sul suo stato di salute, con un video, Carolyn ha deciso di svelare come stanno veramente le cose. Gli ultimi aggiornamenti risalivano alla fine di settembre, quando Carolyn Smith aveva confermato che i risultati della PET avevano mostrato che il tumore c’era ancora. Poi più nulla. ...