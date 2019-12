Lionel Messi è Pallone d' Oro per la sesta volta

agi

(Di lunedì 2 dicembre 2019)ha vinto il suo sestod'Oro. L'attaccante argentino del Barcellona ora ha un trofeo in più del rivale portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, che ha vinto ild'Oro per cinque volte. Il sesto trofeo diporta a 12 il totale di quelli di giocatori del Barcellona. France Football svela anche il resto del podio di questa edizione deld'Oro. Al secondo posto il difensore olandese Virgil Van Dijk che si infila fra i due pezzi grossi del trofeo. Terzo, infatti, si piazza lo juventino Cristiano Ronaldo, vincitore di 5 edizioni e secondo lo scorso anno. "Non devi mai smettere di sognare", ha dettoricevendo il premio, "ieri ricorrevano i 10 anni dalla mia prima vittoria di questo premio. Avevo 22 anni e non avrei mai creduto di arrivare fino a qui". Fino al record del sesto premio vinto in carriera. "Vorrei ringraziare i ...

