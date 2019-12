La storia di Cyberpunk 2077 occupa due interi libri di dialoghi

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Ladi"due spessi volumi di" e altri due pieni di commenti.Questo secondo lo story director di CD Projekt Red, Marcin Blacha, che ha detto a Inn:Poland (tradotto in modo indipendente da VGC) che la trama diè "molto più grande" dei "piccoli drammi umani" presentati in The Witcher.Ha anche rivelato alcuni dei suoi personaggi preferiti nel gioco, tra cui un'intelligenza artificiale che gestisce un'intera compagnia di taxi.Leggi altro...

