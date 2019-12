Il dev-kit di PS5 a forma di V? Ecco perché

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Come molto probabilmente saprete, qualche giorno fa sono spuntate online le immagini del presunto dev-kit di PS5. Il famoso dev-kit adi V che, in realtà, era già comparso in rete.In molti si stanno chiedendo se le foto del dev-kit siano vere e il giornalista di The Verge, Tom Warren, sostiene lo siano.Ma non solo, il senior editor del sito ha anche provato a spiegare ildi questa particolarea V su Twitter:Leggi altro...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #PS5: ecco perché il dev-kit è a forma di V. - Eurogamer_it : #PS5: ecco perché il dev-kit è a forma di V. - badtasteit : #PlayStation5, trapela online una foto del Dev Kit -