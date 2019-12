Clima | al via la Cop25 | “Chi non vede l’emergenza è cieco o vive alla Casa Bianca”

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Nel giorno di apertura delladi Madrid, la conferenza delle Nazioni Unite sul, il presidente venezuelano Nicolás Maduro rivendica “un’azione mondiale” in difesa della “comune”, accusando coloro che negano l’esistenza del riscaldamento globale, con una chiara allusione al presidente americano Donald Trump: “Chi non vuolere l’emergenzatica o soffre di una disabilità visiva oBianca”. In occasione della, Maduro ha inviato una lettera ai Capi di Stato e di governo e ai “popoli fratelli del mondo”, sia come presidente venezuelano che “connte di questa Madre Terra”. “Chiedo dal Venezuela un’azione globale inevitabile e inappellabile in difesa della specie umana e dellacomune che ci ospita” scrive Maduro. Per il presidente venezuelano ...

