Che tempo che fa | clamorosa gaffe di Fabio Fazio | La Tosca di Che brutto

Allerta Meteo Campania : criticità da stasera per temporali - grandinate e raffiChe di vento : La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica e un rischio di livello “giallo” a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di domani mattina sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, per questo ...

Fabio Fazio - mega gaffe a “Che tempo che fa”. Il web lo massacra - poi le scuse : Scivolone in diretta per Fabio Fazio a Che tempo che fa. Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 19.40 è andato in onda il nuovo appuntamento con “Che tempo che farà” la prima parte di “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio con il Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Super ospite della puntata Andrea Bocelli, il tenore italiano ha presentato per la prima volta in assoluto “Return to love (Christmas Version)”, ...

Sardine - Fabio Fazio a Che tempo che fa fa la vittima : "Sapete come vi chiameranno? Io - campione del mondo" : Si torna ancora nello studio di Che tempo che fa, su Rai 2, la puntata è quella di domenica 1 dicembre dove, nel giorno della manifestazione a Milano in Piazza Duomo, l'ospite d'onore era il leader delle Sardine, Mattia Santori, il quale tra le altri si è distinto per aver detto che il suo movimento

Alba Parietti - cosa ha fatto il figlio Francesco Oppini quando aveva bisogno di soldi. La confessione a Che tempo che fa (e l’imbarazzo della mamma) : Ospiti di Che tempo che fa domenica 1° dicembre sono stati Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini. Il ragazzo, classe 1982, è figlio della conduttrice e dell’attore Franco Oppini. Francesco, a differenza dei genitori, ha scelto una strada diversa dalla tv ma comunque è capitato spesso di vederlo nel piccolo schermo. Per esempio lo abbiamo visto tra i partecipanti al reality La fattoria. Poi basta. Le sue apparizioni in televisione sono state ...

Che tempo che fa : l’imprevisto mentre Luciana Littizzetto nomina Barbara D’Urso : Fabio Fazio è tornato su Rai2 con una nuova puntata di Che tempo che fa. Come sempre dietro la sua scrivania, il conduttore ha accolto grandi nomi e personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica e dello sport. Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 19.40 è andato in onda il nuovo appuntamento con “Che tempo che farà” la prima parte di “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio con il Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e ...

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa sfotte Barbara D'Urso? Rischia la sordità e salta la luce : La "maledizione" di Barbara D'Urso su Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2? Chissà. Ma procediamo con ordine. Nella puntata di domenica 1 dicembre, infatti, è accaduto qualcosa di peculiare. Nel momento in cui Luciana Littizzetto è entrata in studio per il suo monologo, il microfono ha iniziato

Sardine - Concita De Gregorio a Che tempo che fa : "La loro rivoluzione è quella di esserci - con gli ombrelli" : Elogio delle Sardine in diretta da Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 2. Concita De Gregorio e il conduttore infatti si lasciano andare a una idealizzazione del movimento dei giovani che ieri - domenica 1 dicembre - hanno manifestato sotto la pioggia a Milano, riempiendo piazza Duomo (si parlava

Juve - Sarri brutto primo tempo - poChe energie mentali : Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa il pareggio della Juventus a Torino contro il Sassuolo per 2-2: "Il primo tempo con problemi.

Sardine - la sparata di Mattia Santori a Che tempo che fa : "Movimento più grande degli ultimi 20 anni" : Il sardina è anche un poco megalomane? Il sospetto è più che fondato, almeno stando a sentire quanto detto da Mattia Santori a Che tempo che fa, il salottino tendenza-sinistra dove opera Fabio Fazio la domenica sera su Rai 2. Già, perché Santori non ha soltanto affermato che il movimento delle cosid

Sardine - Fabio Fazio a Santori a Che tempo che fa : "Avete idee politiche?" - la risposta è sconcertante : Da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 2, nella puntata di domenica 1 dicembre, il super-ospite trattato con la consueta reverenza è Mattia Santori, il leader delle Sardine, il movimento nato solo ed esclusivamente per dire, in piazza, che Matteo Salvini è tutto il male del mondo. E mister sardina

Maltempo - dissesto e terremoti : a pagare per l’Italia Che affonda è sempre la UE : Maggioranza e opposizione non perdono occasione per puntare il dito contro la UE, ma l'Italia è il Paese che ha beneficiato in misura maggiore del Fondo di Solidarietà (FSEU) che mette a disposizione più di 500 milioni di euro all’anno per il sostegno agli Stati Membri che “subiscono danni a seguito delle calamità naturali”.Continua a leggere

Che tempo che fa : il microfono fischia - si parla della d’Urso e salta la luce! : Che tempo che fa: ‘imprevisti’ durante il programma, il microfono fischia e le luci saltano! Quello che è accaduto questa sera a Che tempo che fa rimarrà sicuramente nella storia del programma. Protagonista dei fatti è stata Luciana Littizzetto. Quando la comica ha fatto la sua entrata in studio è successo qualcosa di inaspettato, tant’è […] L'articolo Che tempo che fa: il microfono fischia, si parla della d’Urso e ...

Che tempo Che Fa - Littizzetto entra su "Sono Luciana - sono una donna" e salta l'audio in diretta : Il bello della diretta fa saltare i timpani (per fortuna solo figurativamente) del pubblico a casa e della platea di Che Tempo Che Fa di domenica 1 dicembre 2019. Un problema tecnico fa saltare il microfono di Luciana Littizzetto e il disturbo è tale da costringere Fabio Fazio a lanciare d'urgenza la pubblicità.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, Littizzetto entra su "sono Luciana, sono una donna" e salta l'audio in diretta pubblicato su ...

“Che tempo che fa” – Decima puntata del 1 dicembre 2019 – Andrea Bocelli - Ficarra e Picone tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Decima puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Decima puntata del 1 dicembre 2019 – Andrea Bocelli, Ficarra e Picone tra i ...