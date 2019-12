X Factor | Anastasio fa il pieno di elogi con l' ultimo singolo | ma il pubblico rap è diviso

Il 6° Live Show di X Factor con Anastasio e Francesca Michielin : ospiti - assegnazioni - eliminazioni del 28 novembre : Il 6° Live Show di X Factor 2019 schiera due ex concorrenti degni di nota: Francesca Michielin e Anastasio. Oltre a loro è atteso in studio Marco D'Amore. Saranno loro gli ospiti della nuova puntata in diretta in programma per stasera, giovedì 28 novembre, alle ore 21.15 su Sky Uno. I concorrenti rimasti in gara saranno chiamati a sfidarsi nuovamente. Al termine del Live Show numero 6, uno di loro abbandonerà gli studi ed interromperà la ...

Sierra X Factor - sfogo contro Mara Maionchi : “Non siamo Anastasio” : X Factor 2019, la Sierra si sfoga dopo il giudizio di Mara Maionchi e tira in ballo Anastasio La Sierra a X Factor 2019 sta portando avanti un percorso molto simile a quello di Anastasio dell’anno scorso. Anche il duo rapper di Samuel, giudice dei Gruppi, infatti scrive strofe su canzoni celebri e conosciute, ma lo […] L'articolo Sierra X Factor, sfogo contro Mara Maionchi: “Non siamo Anastasio” proviene da Gossip e Tv.

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 28/11/2019 – Il sesto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Francesca Michielin - Anastasio e Dardust. : sesto Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, la nona in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, suddivisi ...