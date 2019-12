Tina Cipollari crolla in studio | Uomini e Donne diventa noioso

Auguri Tina Cipollari! Maria De Filippi non poteva dimenticare il suo compleanno : la sorpresa a Uomini e Donne : A Uomini e Donne Tina Cipollari è un simbolo, un’istituzione. Sono anni e anni che ricopre il ruolo di opinionista fissa insieme a Gianni Sperti ma si è tutt’altro che ‘ammorbidita’ con i protagonisti del programma. Soprattutto con Gemma Galgani, che continua a essere la sua ‘preda’ preferita. Quest’anno, poi, la Vamp di Canale 5 ha inaugurato la nuova stagione di Uomini e Donne con una sfida: ha promesso a Maria De Filippi che sarebbe ...

“È arrivata la verità”. Tina Cipollari e il compagno Vincenzo : non è come tutti hanno pensato : La storica e vulcanica opinionista di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari, ha finalmente trovato il suo amore con Vincenzo Ferrara. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa al settimanale ‘Nuovo’ non ha nemmeno escluso la possibilità di fare il grande passo, ovvero sposarlo. “come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ...

Tina Cipollari e Juan Luis Ciano - la “manovra” alle spalle di Gemma Galgani è sotto gli occhi di tutti : Gemma Galgani si è proprio innamorata di Juan Luis Ciano. A confessarlo è stata la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne che nel corso di una delle puntate ha detto di aver perso la testa per il cavaliere. Maria De Filippi ha mostrato un’esterna fra il cavaliere di origini venezuelane e la dama, sciolti tra baci e tenerezze e le parole che Gemma ha riservato a Juan Luis sono state più che eloquenti: “Sto facendo pensieri peccaminosi su di ...

Tina Cipollari - il sospetto tremendo sul compagno : “L’ha confessato alle amiche…” : Tina Cipollari è un’istituzione a Uomini e Donne. Da anni e anni opinionista del dating show di Maria De Filippi, ogni puntata è un fiume in piena. Specie poi se c’è Gemma Galgani, a cui non risparmia critiche feroci. Ma nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Vamp di Canale 5 ha parlato del suo privato. Dell’amore per il compagno Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino con cui sta da qualche tempo dopo la separazione da ...

Tina Cipollari Pronta al Matrimonio con Vincenzo Ferrara? Ecco Le Parole dell’Opinionista! : Tina Cipollari parla a tutto tondo della sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara. L’opinionista di Uomini e Donne, che ha alle spalle un lungo Matrimonio con Kikò Nalli dal quale ha avuto tre figli, in una lunga intervista ha parlato anche della possibilità di risposarsi con il suo nuovo amore. Ecco casa ha dichiarato Tina in merito. In questi giorni tutti parlano della travagliata storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra ...

Uomini e donne - Tina Cipollari affronta di nuovo la bilancia. E questa volta c’è una sorpresa (che in pochi si aspettavano). Quanto pesa : La nuova stagione di Uomini e donne è iniziata con Tina Cipollari che prometteva a Maria De Filippi che sarebbe dimagrita. All’inizio della stagione Tina pesava 84 chili (più di Gianni Sperti che, pesato nella stessa occasione, pesava 75 chili). Maria De Filippi ha deciso di aiutarla e ha inviato in studio un nutrizionista che sta seguendo la Cipollari. L’obiettivo? Perdere 20 chili entro Natale. Certo, non sarà facile perdere tutti questi chili ...

Tina Cipollari : ‘Matrimonio con Vincenzo Ferrara? Non è il momento giusto’ : Tina Cipollari si risposa? Forse, ma non per ora. L’opinionista di Uomini e donne da poco più di un anno è legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara ma i due non convoleranno a nozze a breve sebbene la relazione tra di loro proceda molto bene. Nessuna crisi all’orizzonte, dunque, soltanto la volontà di ponderare bene una scelta così importante. Tina Cipollari e il matrimonio con Vincenzo Ferrara: “Vorrei pensarci ...