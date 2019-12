Pidocchi sulle ciglia finte | sempre più casi | è allarme

baritalianews

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sono in netto aumento idi. Infatti, le, allo stesso modo del cuoio capelluto, sono una zona che attira l’insorgenza dei. Quando isi formano sul cuoio capelluto è certo un bel problema soprattutto a livello di fastidio, ma quando si annidanoil problema è ancora più complicato perché possono insorgere infezioni anche gravi che coinvolgono anche gli occhi e le palpebre. Se si usano lee si formano i, il primo sintomo che deve mettere inè certamente il prurito per poi passare ad una congiuntivite, ad un senso di spossatezza e, infine, alla febbre. Invece, sintomi visibili ad occhio nudo sono dei puntini rossi distribuiti su tutto l’occhio. Pertanto, per evitare questo fastidio che poi diventa un vero e proprio problema di salute, è importantissimo curare molto ...

