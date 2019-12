Paolo Rossi | “Mi rivedo in Mertens per la sua evoluzione da esterno a prima punta Anche

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Il Corriere della Sera intervista. L’eroe del Mondiale 1982, quando segnò 6 gol in 3 partite. Ha appena scritto, per Mondadori, la sua autobiografia per raccontare la sua storia di calcio e non «Per tenere fresca la memoria e vivo il ricordo. Che non è solo mio. È degli anni 80, di quel Mondiale che ha lasciato un ricordo bello, positivo». Dice di rivedersi un po’ in Aguero, del Mster City «lui gioca sull’anticipo». Per quanto riguarda l’Italia, invece, scarta il paragone con Inzaghi «io ero più tecnico… Al limite miindel Napoli, per la suadase lui ci è arrivato più tardi di me».racconta la sua carriera alla Juventus, il passaggio al LaneVicenza, con Fabbri, la promozione in Serie A. «Fabbri dava gli stessi consigli di un padre. Spesso mi invitava a pranzo a casa ...

goldbergvariaz : “Il se e il ma sono il paradiso dei bischeri”. Paolo Rossi, il calciatore. - zazoomblog : Paolo Rossi: «Bearzot? Dopo i 3 gol al Brasile non mi disse neanche una parola» - #Paolo #Rossi: #«Bearzot? Dopo… - NicolaMasina : @tpellizzari ho letto l’intervista sul Corriere a Paolo Rossi, davvero bella. Bellissime anche le parole sull’indim… -