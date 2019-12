Omicidio di Partinico | ora è una telenovela | Borgia resta in carcere

direttasicilia

(Di domenica 1 dicembre 2019) L’di Ana Di Piazza dinaufraga verso un indecoroso botta e risposta. Tra interviste televisive e dichiarazioni pubbliche tutti sembrano non curarsi che dietro a quell’episodio ci sono persone che soffrono, tra cui anche un bambino di 11 anni . Ora il succo della questione è, per le cronache regionali e nazionali, capire di chi era il bambino che la donna di Giardinello portava in grembo. Si, perché Ana Di Piazza è stata uccisa mentre era incinta di un maschietto di tre mesi. Sono 10 le coltellate inferte alla donna da Antoniodurante un “raptus omicida” come l’ha definito che miglie Maria Cagnina, moglie dell’accusato. A quella che sembra diventare unaa puntate e non un caso di un efferatoora si aggiungerebbe un altro protagonista che si attesterebbe la paternità del piccolo che aveva in grembo Ana e che ...

