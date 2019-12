Napoli | le Sardine in piazza | “Nessuno ci può inscatolare Siamo più di 10mila”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) “Penso che sia andata benissimo e credo si siano superate le diecimila persone.qui affinché un giorno non si dica che i tempi erano oscuri perché noi abbiamo taciuto. Non si tratta di manifestare solo contro Salvini, è un clima globale quello dell’odio, dell’indifferenza e della xenofobia. Dobbiamo fare in modo che questo mondo vada in un’altra direzione. Lenon devono essere inscatolate da nessuno e non devono essere messe in nessuna rete. La classe politica è del tutto inadeguata, bisogna cambiare”. Così Bruno Martirani, uno degli organizzatori della manifestazione napoletana delle, durante il flash mob aDante aL'articolo, lein: “Nessuno ci puòpiù di 10mila” proviene da Il Fatto Quotidiano.

