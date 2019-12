La Roma vince a Verona e vola al quarto posto

Non brillante ma vincente : la Roma esce con i tre punti dal Bentegodi : Roma – Posticipo domenicale per la Roma, che sotto ad una fastidiosa pioggia si trova opposta ad un Verona che da inizio campionato sta stupendo sia nel gioco che nei risultati. Contro la miglior difesa della Serie A Fonseca si vede costretto a rinunciare ancora una volta a Pastore, out sempre per un problema all’anca, e allo squalificato Zaniolo. Si rivede dal primo minuto Under. Juric si affida ancora alla difesa a tre, con Veloso ...

Una Roma bella e convincente manda al tappeto il Verona : i giallorossi agguantano il quarto posto : La Roma convince e si prende il quarto posto in classifica: Verona ko nel posticipo della 14ª giornata di Serie A La 14ª giornata di Serie A regala un sorriso alla Roma: dopo il successo in Europa League, i giallorossi hanno conquistato tre punti preziosissimi contro il Verona. Un secco 1-3, quello inflitto dalla Roma di Fonseca al Verona, che nulla ha potuto contro i giallorossi. Le reti di Kluivert, Perotti e Mkhitaryan, hanno spiazzato ...

La Roma soffre - combatte e vince : Verona sconfitto 3-1 : Verona e Roma si affrontano questa sera nel posticipo domenicale delle ore 20.45. Gli scaligeri, dopo il successo della scorsa settimana sulla Fiorentina, giocano nuovamente di fronte ai propri...

Risultati Serie A live - 14ª giornata : l’Atalanta vince e aggancia Roma e Cagliari : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo. La gara d’apertura va appannaggio dell’Atalanta, che ha la meglio nel derby lombardo in casa del Brescia. A seguire Genoa-Torino, in serata Fiorentina-Lecce. La Juventus gioca all’ora di pranzo contro il Sassuolo. Alle 15 si giocano tre partite: Inter-Spal, Lazio-Udinese, Parma-Milan. Il Napoli ospita il Bologna alle 18, in serata c’è Verona-Roma. A chiudere il ...

LIVE Istanbul Basaksehir-Roma - Europa League 2019-2020 in DIRETTA : giallorossi obbligati a vincere in Turchia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Istanbul Basaksehir e Roma, quinta gara dei giallorossi nell’Europa League di calcio: alle ore 18.55, le formazioni scenderanno in campo in quello che probabilmente sarà il match che metterà in palio un’importante fetta della qualificazione nel girone J, che porterà due squadre ai ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - rumor in parlamento - se dovesse vincere il centrodestra - Nicola Zingaretti pronto a staccare la spina al governo : Sembra che gli Ultimi sondaggi resi noti che danno in netto vantaggio il centrodestra sul centrosinistra in Emilia Romagna abbiano lasciato il segno nei Dem. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari Stefano Bonaccini è sicuro che il 26 gennaio trionferà. Lo sono però meno Nicola Zingaretti e il suo staff. Nicola Zingaretti si è detto molto preoccupato per il voto del 26 gennaio. Perché in Calabria è quasi sicura la ...

Riccardo Molinari a L'aria che tira - allarme sull'Emilia-Romagna : "Vince la Lega? Il governo si arrocca" : Riccardo Molinari, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, traccia uno scenario controcorrente rispetto a una eventuale vittoria della Lega e del centrodestra alle elezioni regionali. Per il leghista infatti il risultato del voto non cambierebbe le cose per il governo giallo-rosso. "In Em

A Roma poteri Regioni - Province e Comuni : le dieci proposte di Forza Italia : Roma – dieci proposte per la riforma e il rilancio di Roma Capitale, compresa una legge costituzionale per conferire alla Citta’ Eterna status e poteri speciali. A lanciarle e’ stato oggi in Campidoglio, con un convegno in sala della Protomoteca, lo stato maggiore cittadino di Forza Italia, riunito dal coordinatore Romano e capogruppo capitolino Davide Bordoni: con lui, tra gli altri, i deputati Andrea Ruggieri, Annagrazia ...

Romania - il presidente uscente Klaus Iohannis vince il ballottaggio con il 65% dei voti : il conservatore europeista era favorito : In Romania il presidente uscente, il conservatore europeista Klaus Iohannis, ha largamente vinto il ballottaggio delle presidenziali nelle elezioni di domenica 24 novembre, ottenendo un secondo mandato quinquennale consecutivo dopo la vittoria del 2014. Stando ai primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, a Iohannis è andato tra il 65% e il 67% dei voti, praticamente il doppio delle preferenze ottenute dalla sfidante, la ex ...

Colpo Lazio da Champions - Roma torna a vincere : La Lazio trova lo spunto vincente all'ultimo respiro con Caicedo e conquista tre punti pesanti in casa del Sassuolo, che aveva recuperato l'iniziale vantaggio di Immobile. E' il quinto successo consecutivo e la conferma del terzo posto, in solitario, in attesa del posticipo del Cagliari. Si mantiene a due punti la Roma che, sospinta dalle reti dei due centrali Smalling (autore anche di due assist) e Mancini, ottiene una facile vittoria sul ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince a Roma e torna in testa alla classifica : Oggi si è completata la settima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, siamo nel pieno del girone d’andata che si sta rivelando sempre più scoppiettante e avvincente. La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-0 in trasferta e si è portata in testa alla classifica generale con 19 punti all’attivo, due in più del Milan e tre di margine sulla Fiorentina. Le bianconere sono riuscite a rispondere alle dirette avversarie che ...

Matteo Salvini su sondaggi Ixè per Cartabianca “Se i sondaggi di Rai Tre - con Pd vincente in Emilia-Romagna sono come quelli in Umbria siamo a cavallo” : Un sondaggio pubblicato dall’istituto Ixè per Cartabianca mostra il centrosinistra in Emilia Romagna in netto vantaggio sul centrodestra. Secondo il sondaggio reso noto durante la trasmissione Cartabianca Stefano Bonaccini è in testa con il 41% dei consensi con la candidata del centrodestra al 29% delle intenzioni di voto. La pubblicazione dei sondaggi da parte di Cartabianca non è sfuggita a Salvini che ha subito replicato sulla sua ...

Emilia Romagna - vox tra i militanti dem tra incubo Salvini e speranza : “Se vince vado in Portogallo”. “Qui non si passa” : C’è chi teme la disfatta, chi si affida alla piazza, e chi è convinto che possa bastare l’ “esperienza di buon governo” portata avanti dal presidente uscente (e ricandidato) dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per allontanare l’incubo leghista. Nel giorno del lancio della campagna elettorale del governatore dem, dal centro eventi Dumbo a Bologna, il popolo di volontari, iscritti e militanti Pd si ritrova ...

Sondaggi Emilia-Romagna - Regione divisa in 2 : Lega stravince in provincia - grandi centri sono rossi : Secondo l'Istituto Cattaneo l'Emilia-Romagna, dove si voterà il prossimo 26 gennaio, è divisa in due: i centri più grandi della Regione votano per la sinistra, mentre la Lega è più forte nei piccoli Comuni. Il coordinatore dell'Istituto Marco Valbruzzi ha paragonato questo scenario a quello del voto sulla Brexit in Gran Bretagna.Continua a leggere